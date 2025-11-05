СМИ: Заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец

Заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец, об этом заявил один из обвиняемых по делу, пишет Le Parisien.

По данным газеты, двое обвиняемых признались следователям, что действовали по указке неких заказчиков из криминальной организации.

Помимо этого, один из обвиняемых утверждает, что не знал, что грабит главный музей Франции. Он якобы думал, что проник в музей, который "просто расположен рядом со [стеклянной] пирамидой" Лувра, пишет ТАСС.

Ранее СМИ писали, что воры, ограбившие Лувр, пытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

26 октября были задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Позже были задержаны еще пять новых подозреваемых. Восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, до сих пор не найдены.