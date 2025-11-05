В Поднебесной приостановят экспортные ограничения в отношении 31 компании из США

Китай меняет правила экспортного контроля в отношении компаний из США.

С 10 ноября Поднебесная приостановит действие мер экспортного контроля товаров двойного назначения в отношении 15 компаний США. С того же дня ещё для 16 американских фирм ограничение продлится в течение года. Решение было принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних торговых переговоров, приводит РИА Новости сообщение министерства коммерции Китая.

Указанное министерство 4 марта внесло 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты национальной безопасности. Спустя месяц, 4 апреля, ведомство распространило ограничения еще на 16 американских организаций.