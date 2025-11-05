Депутат Вихарев поможет с благоустройством Храма напротив "Екатеринбург-Арены"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев готовится к благоустройству территории храма в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость". Об этом он написал в своих социальных сетях.

Храм располагается напротив "Екатеринбург-Арены". В прошлом году к депутату обратился настоятель в просьбой профинансировать разработку проекта. После обсуждения основных моментов стало ясно, что у храма должен быть собственный выезд на улицу Репина. Сейчас участок здания примыкает к режимной территории ГУФСИН России, а потому пропуск машин туда затруднен.

"Запросили разрешения и проконсультировались по нюансам в департаменте благоустройства Екатеринбурга. Далее я пообщался с профильными специалистами проектировщиками. Разработка проекта дело дорогое и не быстрое. Ушли ждать на несколько месяцев", - написал Вихарев.

По его словам, на днях он получил готовые чертежи, после чего проект был направлен на согласование в городскую администрацию - план был одобрен. Благоустройством территории займутся весной с приходом потепления.

Напомним, что еще в сентябре Алексей Вихарев и его Волонтерский центр помогли с открытием церковного музея в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах. В помещении был доделан ремонт, благодаря чему посетители теперь смогут увидеть редкие вещи, старинные иконы, ценности и коллекцию камней-минералов.