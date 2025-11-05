На Урале суд не стал наказывать за мошенничество бывших полицейских

На Среднем Урале осуждены бывшие полицейские из Полевского. Их признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались экс-кинолог Максим Костин и бывший оперуполномоченный Валентин Орлов. Как было установлено, они незаконно получили компенсацию за аренду жилья, которую им выплачивало государство.

Расследование показало, что осенью 2022 года в рамках переаттестации силовики были направлены на двухмесячную сессию в Екатеринбург. Им полагалась денежная компенсация за проживание в другом городе, однако в гостиницу полицейские не заселились, а по возвращении на службу представили в бухгалтерию поддельные документы, якобы подтверждающие оплату проживания. Мошенническая схема вскрылась в ходе проверки, ущерб государству составил 343 тысячи рублей.

Сегодня Полевской городской суд признал Орлова и Костина виновными в мошенничестве. Однако от наказания они были освобождены – истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Также с каждого в пользу ГУ МВД по Свердловской области взыскано по 171,5 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба. Как добавили в суде, оба уже уволены из органов внутренних дел.