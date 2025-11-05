Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину

Признал свою вину в убийстве генерал-лейтенанта армии России Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов*.

"Курбонов* полностью признал вину и раскаялся в содеянном", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 г. в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

* внесен в перечень террористов и экстремистов