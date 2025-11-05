05 Ноября 2025
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Смолин: На днях примут закон об отработке после медвузов

Законопроект об отработке после медвузов в третьем чтении примут уже на этой неделе. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ).
Он назвал его законопроектом о "принудительной отработке для студентов-медиков". По сравнению с первоначальным вариантом законопроект стал лучше. Принудительная отработка предполагается уже не для всех, а только для тех, кто поступил в ординатуру, то есть для получающих узкую специальность. При этом в окончательный вариант так и не были включены социальные гарантии, прежде всего о жилье, поэтому фракции КПРФ и СР против. С одной стороны, врачей не хватает, но с другой - государство, обязывая отрабатывать, обязано и дать гарантии. А их нет. Даже председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил к третьему чтению включить положение об обеспечении жильем: либо служебные квартиры, либо компенсация за съем.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) говорит, что официальные цифры нехватки врачей сильно занижены, в реальности все гораздо хуже, поэтому власти пошли на непопулярные меры. Зарплата в госбольницах низкая, а нагрузка огромная, поэтому врачи уходят из государственной медицины. Можно закрепить выпускников, но это не остановит оттока кадров. Без социальных гарантий решить проблему невозможно, уверен депутат.

Все эксперты тоже признают важность проблемы насыщения государственной системы здравоохранения медицинскими кадрами, но отмечают, что без создания достойных условий работы врачей их "закрепощение" проблему не решит.

Теги: медвузы, врачи, здравоохранение


