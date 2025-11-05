Политолог: Тверская область выиграла от назначения Королёва и.о. губернатора

Политолог Константин Калачёв полагает, что опыт, полученный и.о. главы Тверской области Виталием Королёвым в бытность работы замглавы ФАС, поможет политику на новом посту.

"Навыки Королёва, имеющего три высших образования, очевидно пригодятся, чтобы дать импульс развитию региона. С местными элитами отношения будут строиться с чистого листа, это важно. Видимо, навыки антимонопольщиков в нынешних условиях востребованы", - сказал ТАСС Калачёв.

Президент фонда "Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов полагает, что назначение главой региона человека из ФАС – интересный пример для разбора на школах губернаторов и прочих хакатонах кадрового резерва. Об этом эксперт высказался в своём telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королёва врио губернатора Тверской области. Ранее Королёв занимал пост замглавы ФАС. Накануне поздно вечером Путин провел с ним рабочую встречу. Президент предложил Королеву возглавить Тверскую область. Королев заявил, что готов.

В сентябре Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени. Политик возглавлял Тверскую область с 2016 г. В конце сентября 2025 г. повышен до полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе. Это произошло после того, как прежний полпред Александр Гуцан стал генпрокурором России.