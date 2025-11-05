Опрос: 45% свердловчан сталкивались с телефонными мошенниками

Почти половина жителей Свердловской области так или иначе сталкивалась с телефонным мошенничеством. Таковы результаты опроса, проведенного Банком России.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, с телефонными мошенниками столкнулись 45% опрошенных свердловчан. На 16% жителей области злоумышленники воздействовали через мессенджеры, а на 11% – через социальные сети. Также выяснилось, что чаще жертвами аферистов становятся уральские мужчины, их оказалось 56% от числа опрошенных жителей Свердловской области.

Сейчас Банк России запустил новый ежегодный опрос об удовлетворенности безопасностью финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками. Опрос продлится до 28 ноября, принять участие в нем могут как частные лица, так и представители бизнеса.

Результаты будут учитываться при работе с банками.

"Собранная информация поможет разработать дополнительные мероприятия для повышения уровня финансовой грамотности людей и совершенствовать информационную безопасность банков", - отмечают в ЦБ.