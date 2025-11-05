Пострадавший во время пожара в Сургуте мужчина в тяжелом состоянии

Расследование уголовного дела о гибели семи человек во время пожара в Сургуте находится на особом контроле губернатора Югры Руслана Кухарука, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале властей региона. Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. В администрации Сургута сегодня пройдет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Пострадавший мужчина, которого передали медикам, находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются причины произошедшего и личности погибших