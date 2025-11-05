Чехия сократит военную помощь Украине

Власти Чехии сократят военную помощь Украине и сконцентрируются на "дипломатических усилиях" для завершения конфликта.

Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции "Патриоты" Филип Турек, пишет ТАСС.

В августе 2024 г. министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что часть доходов от замороженных российских активов потратят на покупку боеприпасов для Украины. В октябре 2025 г. выяснилось, что Чехия построит и передаст Украине космический спутник, чтобы наблюдать за Землёй. Как заявляется, этот проект – "технологический вклад Чехии в развитие и безопасность Украины". До сих пор Украине приходилось полагаться на изображения, поставляемые из-за рубежа. Чехия – первая страна, которая оказала такую помощь Киеву.