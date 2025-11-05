Боснийский город Фоча стал побратимом уральского Полевского

Уральский город Полевской и муниципалитет Фоча государства Босния и Герцеговина (республика Сербская) заключили соглашение об установлении побратимских связей.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, документ был подписан на городском фестивале национальных культур "Радуга дружбы", посвященном Дню народного единства в России. Ожидается, что партнерство между Полевским и Фочей будет способствовать развитию новых инициатив в сферах туризма, бизнеса и молодежного обмена.

В будущем запланированы обмены делегациями и культурные мероприятия. Также рассматривается возможность участия жителей обеих стран в совместных проектах.

Как напомнили в департаменте, за последние два года в Свердловской области подписано уже четыре соглашения о сотрудничестве с зарубежными муниципалитетами. Кроме Фочи это города Сиань и Чэнду (Китай), а также Гомель (Беларусь).