05 Ноября 2025
Политика За рубежом
Фото: Victor Velter / Shutterstock

Макрон потребовал подчинить соцсети властям из-за "влияния России"

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил то, что люди читают новости в соцсетях. По его мнению, последние нужно очень существенно ограничить из-за "российского влияния".

Он сказал, что люди "совершенно напрасно" черпают информацию из соцсетей, нужно полагаться на авторитетные государственные СМИ. А соцсети нацелены на "максимальное возбуждение" людей и извлечение доходов от рекламы, что разрушает сами основы демократических дискуссий и вредит обществу. Так, Макрон обвинил платформу X в "ультраправом уклоне", а TikTok - в деструктивном влиянии. Через эти и другие соцсети на европейцев будто бы воздействует Россия, которая якобы является "крупнейшим покупателем подложных профилей". Этому надо положить конец и поставить соцсети под жесткий контроль, призвал французский президент. В целом Европа должна вернуть себе контроль над информационной жизнью. Нужно запустить новую "европейскую программу защиты и регулирования".

По сути это план ужесточения политического контроля над цифровой сферой, пишет британское издание The Spectator. Оно отмечает, что около половины людей читают новости в соцсетях. И призыв Макрона - это попытка вернуться в прошлое, когда были только государственные СМИ. Кроме того, это противоречит и демократическим принципам, на которые он ссылается. При этом архитектура для полного контроля над соцсетями в Европе уже существует.

Ранее Макрон заявил о планах запретить соцсети детям до 15 лет. Впрочем, во Франции он имеет мизерный рейтинг и может вообще не досидеть на посту президента до конца своего срока в 2027 году.

В конце 2024 года парламент Австралии принял закон, запрещающий использование соцсетей детям до 16 лет. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона.

Теги: макрон, соцсети, СМИ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

