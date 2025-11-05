В судах России ускорят внедрение ИИ

В судах России ускорят внедрение в работу искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования", - сказал ТАСС Краснов.

Отметим, усилить роль искусственного интеллекта в работе судов Краснов пообещал ещё во время своего назначения на пост главы Верховного суда, которое проходило в Совете Федерации.