В Сургуте пожар унес жизни семи человек, четверо из них — дети

В Сургуте пожар унес жизни семи человек, четверо из них — дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме в СОТ "Прибрежный-1" поступило в 03.24.​ На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

Звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших.

Открытое горение было ликвидировано в 05.16.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Все обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Прокуратура Югры организовала проверку по факту пожара.