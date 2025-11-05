05 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Еврокомиссия потребовала от Киева его "просвечивания" антикоррупционными организациями

Еврокомиссия обнародовала доклад по выполнению Украиной условий вступления в ЕС. Несмотря на множество заявлений о поддержке и "прогрессе", в ЕС выразили недовольство украинским режимом.
Еврочиновники отмечают, что правящий режим давит на всех неугодных, заводя против них уголовные дела, а также антикоррупционные органы и организации гражданского общества, имея в виду западные фонды и связанные с ними организации. Суды выполняют указания из офиса Зеленского. Киев обязан остановить и обратить вспять эти "негативные тенденции в борьбе с коррупцией".

Еврокомиссия четко дала понять, что для вступления в ЕС на Украине должны беспрепятственно действовать независимые антикоррупционные организации, созданные ранее при поддержке Запада: Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура. А этим летом Зеленский пытался резко ограничить их полномочия, хотя потом сдал назад после резкой критики со стороны ЕС. Это главная претензия Европы: киевский режим должен полностью "просвечиваться".

Зеленский настаивает, что у Украины особое положение, которое Европа должна принять во внимание. Его режим воюет с Россией, а значит, на некоторые критерии можно было бы закрыть глаза. Так он отреагировал на предложение еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая предложила назначить "испытательный срок" новым членам, которых через несколько лет можно было бы исключить в случае "отхода от демократических принципов". Потому что есть опасность принять в состав ЕС "троянских коней".

Зеленский же заявил, что он категорически против и согласен только на полноценное членство, потому что "вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС".

Украине дали статус страны-кандидата в ЕС в 2022 году, но это мало что дает. Сам ЕС не взял на себя никаких обязательств по срокам в отношении принятия Украины. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последний раз в ЕС вступила новая страна в 2013 году - это была Хорватия. Переговоры шли более 10 лет.

Теги: украина, европа


