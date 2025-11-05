Студентам уральского колледжа пригрозили не поставить зачет, если они не установят Max

Свердловские студенты снова столкнулись с принуждением скачать мессенджер Mах. В этот раз инцидент произошел в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты.

Как рассказал Накануне.RU родственник одного из студентов, преподаватель информатики пригрозил не поставить зачет, если мессенджер не будет установлен.

Накануне.RU обратилось за комментарием к руководству колледжа. По словам замдиректора учебного заведения Светланы Сеначиной, подобных распоряжений преподавательскому составу не поступало.

"Здесь однозначно преподаватель превышает свои полномочия. У нас не может такого быть. Мы ведем с преподавателем разъяснительную работу. Установка мессенджера для наших студентов исключительно добровольное дело, но, на самом деле, студентам самим может быть это удобно, потому что новости, сообщения от колледжа публикуются в Mах. Мы проверим эту информацию", - заверила Накануне.RU замдиректора колледжа.

Напомним, что ранее похожая история произошла в колледже имени Ползунова в Екатеринбурге. Тогда заведующая одного из отделений заявила студентам, что каждый, отказавшийся устанавливать Mах, будет обязан написать заявление об отчислении по собственному желанию. Министерство образования Свердловской области вступилось за учащихся, заявив, что переход в новый мессенджер носит исключительно рекомендательный характер и обусловлен перебоями в работе других площадок. В связи с этим отсутствие Мах у студентов не является основанием для отчисления.