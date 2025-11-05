Пугачевой грозит лишение товарного знака "Кристина"

Певица Алла Пугачёва может потерять товарный знак "Кристина" (так зовут её дочь, певицу Кристину Орбакайте). Это может случиться уже в 2026 г.

Согласно документам, впервые товарный знак "Кристина" был зарегистрирован в 1997 г. Пугачева несколько раз продлевала срок действия регистрации знака, последняя запись внесена в реестр в 2016 г., продление тогда сделано до 25 апреля 2026 г.

Под товарным знаком "Кристина" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможны организация досуга, путешествий и предоставление образовательных услуг, пишет РИА Новости.