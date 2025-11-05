Венгрия заявила, что не допустит вступления Украины в ЕС

Венгрия не допустит того, чтобы Украина стала членом ЕС, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Так он косвенно прокомментировал доклад Еврокомиссии о намерении дать старт обсуждениям до конца текущего года о принятии Украины.

Он подчеркнул, что вступление новых стран требует согласия всех членов, а "Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в ЕС", поэтому та не станет его членом. Вместо этого Будапешт предлагает установить стратегическое партнерство с Украиной.

"Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее, в тот же день, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить новые страны, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Для Украины это важно по причине "гарантий безопасности".

Западные СМИ писали о том, что обойти вето Венгрии ЕС не в силе, но есть надежда на то, что на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2026 года правящая партия уйдет и к власти придет оппозиционная партия "Тиса", которая готова поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС и нацелена на военную поддержку Украины и на продолжение военного конфликта против России. Тем самым руками Венгрии Запад хочет "подтолкнуть Европу к войне", считает Сийярто.

"Мы этого не допустим, потому что венгерский народ не хочет воевать", - заверил министр.

В конце сентября Орбан заявил, что венгры имеют полное право не хотеть состоять в одном союзе с такой страной, как Украина. Венгрия не хочет быть связанной с нею ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра. Также Венгрия не хочет брать на себя обязательства в отношении Украины.