В аэропорту Екатеринбурга на 17 часов задержан рейс в Шри-Ланку

В аэропорту Кольцово больше чем на 10 часов задержан рейс из Екатеринбурга в Матталу (Шри-Ланка).

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе WZ-3093 авиакомпании Red Wings. Время вылета по расписанию составляло 7 часов 15 минут 5 ноября. Однако теперь планируемое время вылета 00 часов 15 минут 6 ноября. Таким образом, задержка составит 17 часов.

Как уточнили в прокуратуре, причиной стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Екатеринбурга. Всего на рейс ожидается 411 пассажиров.

Напомним, в октябре в Кольцово сразу два рейса Red Wings переносили на следующий день.