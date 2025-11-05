Российский бизнес потратил рекордные 36% доходов на проценты по кредитам

Компании в России направляли более 36% прибыли на выплату процентов по займам на сентябрь.

Это стало рекордом за весь период наблюдений. Таковы данные исследования ЦМАКП. За год показатель увеличился почти на 10 п.п., за шесть лет — на 20 п.п. По данным Минэке, рост долговой нагрузки фиксируется в большинстве отраслей. В ряде случаев он связан с увеличением инвестиций.

Основная причина роста долговой нагрузки — повышение ключевой ставки Центробанка до 21%. Как заявил старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, растет и сама задолженность: по данным ЦБ, в первом полугодии корпоративный долг достиг 122 трлн руб.

Давление создает и снижение прибыли. За восемь месяцев текущего года компании заработали 17,6 трлн против 20 трлн годом ранее. Самая высокая долговая нагрузка — в строительстве, где чистый долг почти в шесть раз превышает прибыль. Далее идут деревообработка, автопром, коммерческие услуги, железнодорожное машиностроение, судостроение и авиапром, сообщают "Известия".

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокие ставки – не главная головная боль бизнеса. Она дала понять, что ЦБ не поддастся давлению и не будет стремительно снижать ставку.