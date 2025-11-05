Путин заявил, что разведкорабль НАТО наблюдал за испытаниями ракеты "Буревестник"

Разведывательный корабль НАТО 21 октября присутствовал в зоне испытаний российской крылатой ракеты "Буревестник".

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и подводного аппарата "Посейдон". По словам главы государства, Москва не препятствовала его работе.

"Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", – указал российский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что проведенные Россией испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия.