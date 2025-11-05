Экс-глава "Укрэнерго" заявил о страхе Зеленского из-за отключений света зимой

Президент Украины Владимир Зеленский опасается на вероятные длительные блэкауты предстоящей зимой и пытается переложить вину на других.

Как заявил изданию Politico бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, он один из тех, кого президентский офис хочет сделать "козлом отпущения". Бывший руководитель компании считает, что Украину ожидает тяжелая зима не только из-за ударов по энергоинфраструктуре, но и из-за серии ошибок украинских властей.

Кудрицкий указал, что правительство неспособно оперативно реализовать предложенный им три года назад план по децентрализованной генерации энергии и отказ от крупных централизованных электростанций советских времен.

Вместо этого Зеленский одобрил схему, поддержанную главой администрации Андреем Ермаком, о создании фонда для привлечения сотен миллионов иностранных инвестиций в водородную и солнечную энергию.

Кудрицкого 28 октября 2025 года задержали по подозрению в мошенничестве, он был арестован. Экс-глава "Укрэнерго" вышел из-под стражи после внесения залога в 13,7 млн гривен (около $325 тыс.). Кудрицкий назвал выдвинутые против него обвинения "чепухой". По его мнению, они были выдвинуты, чтобы офису Зеленского было проще "продать идею" того, что за неспособность подготовить энергетическую систему Украины к зиме ответственен именно он.

Пока начало отопительного сезона на Украине под вопросом. Его пообещали включить к 1 ноября. Но депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что защиты энергетических объектов просто нет, но есть также повреждения газовой инфраструктуры. Поэтому отопление этой зимой под вопросом.