Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает круглогодичный призыв на срочную службу.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Законом с 1 января 2026 года предусматривается проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии в течение всего календарного года. Отправлять призывников для прохождения службы будут с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также законом закрепляется ряд поправок в действующее законодательство. Предусматривается, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Кроме того, Путин утвердил поправки в законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе". Они разрешают привлекать резервистов Минобороны.