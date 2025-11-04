В Вологде установлен памятник Ивану Грозному

В Вологде появился памятник Ивану Грозному (1530-84, глава государства - с 1533 г.). Он установлен возле южной стены Вологодского кремля на Кремлевской площади.

Общая высота монумента составляет девять метров – шестиметровая бронзовая скульптура установлена на трёхметровом постаменте, сообщает РИА Новости. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что облик памятника Ивану Грозному определён по результатам конкурса на лучший экскизный проект. Всего мастера представили на оценку 15 работ, из них выбрали три проекта-победителя – все они представлены авторами из Москвы.

Как сообщало Накануне.RU, первый в России памятник Ивану Грозному был установлен осенью 2016 г. в Орле. Церемония открытия состоялась 14 октября.