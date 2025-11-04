Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что возвращение армян в Карабах – угроза миру между Арменией и Азербайджаном. Политик посвятил этому часть одного из своих выступлений.

"Я сказал то, что, возможно, один-два года назад было бы трудно вообразить. Я отметил, что повестку возвращения наших сестер и братьев, перемещённых из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мира. И подчеркнул также, что эта тема – повестка возвращения внутренних переселенцев – в целом опасна, потому что означает возвращение к исходным условиям конфликта", - приводит РБК слова Пашиняна, сказанные на международном форуме "Орбели – 2025".

Закавказье, традиционно считавшееся зоной российского влияния и стабильности, переживает глубокую геополитическую трансформацию. Внутренние конфликты и активность внешних игроков, прежде всего США и Турции, ослабляют позиции Москвы и формируют вокруг неё менее дружественное окружение. Утрата Нагорного Карабаха и перспектива создания Зангезурского коридора угрожают не только экономическим интересам России, но и её безопасности, подрывая её роль в ключевых международных структурах.