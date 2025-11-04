В Белоруссии предъявлено обвинение фигуранту дела о гибели семьи из России

В Минске предъявлено обвинение водителю, по вине которого, возможно, погибли несколько человек. Речь идёт об аварии, в результате которой умерла семья из России.

Авария случилась рано утром 28 июня 2025 г. Пьяный 26-летний водитель Mercedes ехал по дороге М2 в сторону аэропорта Минска. Вблизи деревни Королёв стан Минского района машина на скорости в 182 км/ч врезалась в ехавшее попутно такси, автомобиль марки Skoda, которое от удара отбросило в дорожное ограждение. Погибли ехавшие в такси 75-летняя женщина, её 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Семья из России ехала в аэропорт. Водитель Skoda получил менее серьёзные травмы.

Концентрация этилового спирта в крови водителя превысила 2,7 промилле. Ему предъявлено обвинение. Он может сесть в тюрьму на срок до 10 лет, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Следственного комитета Беларуси.