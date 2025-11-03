Еще одна современная спортплощадка открыта в Астраханской области

В селе Трудфронт Икрянинского района Астраханской области накануне открыли новую современную спортивную площадку.

Это спортобъект обустроили в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Как пояснили в администрации муниципалитета, площадка органично дополнила местную инфраструктуру: рядом находятся парк, Дом культуры, общеобразовательная и музыкальная школы. Об этом сообщает администрация Икрянинского района.

Это единственная площадка в селе с таким широким набором профессионального спортивного инвентаря: уличные тренажеры для жима, пресса, а также шаговый, эллиптический, гребной и велотренажеры.

Теперь здесь будут проходить тренировки юношеской футбольной команды «Остров» из Трудфронтовской СОШ, а также всех любителей спорта.