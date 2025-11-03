В селе Ватажное Астраханской области завершено благоустройство Парка Победы

В селе Ватажное Астраханской области благоустроили Парк Победы в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Качество проведенных работ оценили начальник департамента строительства регионального минстроя Ксения Горская и финалист региональной программы «Победоносец», ветеран СВО, капитан 1 ранга Эльчин Алиев, который сейчас проходит стажировку в ведомстве.

Парк находится рядом с обелиском, посвящённом памяти погибших героев Великой Отечественной войны и «Садом Памяти» в честь героев Специальной военной операции.

В прошлом году этот парк стал победителем народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

И уже в этом году специалисты провели здесь комплекс благоустроительных работ - сформировали новые пешеходные дорожки, установили современные скамейки, высадили туи и розы.