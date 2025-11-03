В Челябинске хозяева арендной квартиры нашли в диване мертвого ребенка

В Челябинске хозяева съемной квартиры после выселения арендаторов нашли в диване труп ребенка.

Как сообщает управление СКР по Челябинской области, возбуждено дело об убийстве малолетнего.

Установлено, что квартиру по улице 250-летия Челябинска снимала 43-летняя женщина с ребенком. Она уведомила владельцев квартиры о выселении, после чего собственники наведались в квартиру и обнаружили в диване мертвую пятилетнюю девочку с колото-резанными ранениями.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.