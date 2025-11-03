Игорь Бабушкин встретился с ветеранами СВО в филиале фонда «Защитники Отечества» в Володарском районе

Сеть отделений Астраханского филиала фонда «Защитники Отечества» растет. Накануне в одном из отделений в Володарском районе, которое было недавно создано и теперь получило комфортное помещение, побывал губернатор Игорь Бабушкин.

Создание отделения позволяет оперативно на местах решать возникающие проблемы ветеранов и их родных. В муниципалитете открыт и «Добро.Центр» - пространство, где трудятся самые отзывчивые астраханцы – волонтеры. В Володарском районе таких людей много. За год на передовую местные жители отправили более 50 тонн гумпомощи.

Особое внимание во время рабочих поездок в районы губернатор Астраханской области всегда уделяет участникам СВО.

Так, на состоявшейся накануне встрече бойцы отметили, что помощь им оказывают всестороннюю. В том числе с переобучением и трудоустройством. Однако, есть вопросы индивидуального характера.

В частности, один из ветеранов не первый месяц ждет личное дело из военной части для увольнения.

Губернатор рассказал, что о такой проблеме знает. Над её решением активно работает возглавляемая Игорем Бабушкиным комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей.

"А вот с Джумабеком Сабргалиевым мы знакомы не первый день. Он уже долгое время трудится в филиале фонда и помогает вернувшимся ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни. На фронте он получил тяжелое ранение и лишился руки. Сейчас бойцу предоставили современный бионический протез. Район помогает ему с получением земельного участка, планирует открыть свое дело. Уверен, всё получится", - подчеркнул Игорь Бабушкин.