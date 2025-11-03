Семь альпинистов погибли, четверо ранены и четверо пропали без вести в Непале при сходе лавины

Лавина накрыла базовый лагерь на пике Ялунг-Ри в Непале.

По сообщению газеты "Коммерсант", минимум семь альпинистов погибли, еще четверо пропали без вести.

В числе погибших — три гражданина США, два гражданина Непала, итальянец и канадец. Четыре человека получили травмы. Поиски пропавших без вести приостановлены до рассвета. Россиян среди погибших, пострадавших или пропавших без вести альпинистов нет.

Представитель местной полиции Гьян Кумар Махато сообщил, что лавина сошла, когда команда альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри на высоте 5630 метров, готовясь к восхождению на вершину Долма Кханг (6332 м), передает РБК.

Ялунг-Ри-Химал — гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, оно предлагает несложные смешанные маршруты. Оно также считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания, уточняет РИА Новости.