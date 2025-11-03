По делу "королевы марафонов" Блиновской арестованы рыбные садки

По делу Елены Блиновской, незаконно обогащавшейся на "марафонах желаний", арестованы рыбные садки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что под арест угодил земельный участок в Вологодской области с рыбными садками принадлежит компании "Аквакультура", которая, как считает следствие, входила в схемы дробления бизнеса Блиновской.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.