Pоlitico: МВФ может приостановить выделение денег Украине

То, что Бельгия заблокировала выделение Киеву кредита за счет российских активов, ставит под угрозу одобрение МВФ дальнейшей финансовой помощи Украине. Об этом пишет Pоlitico со ссылкой на европейских официальных лиц.

Речь идет о том, что одобрение "репарационного кредита" Украине удовлетворит МВФ в том, что страна будет "финансово жизнеспособна" в ближайшие годы. Без этого МВФ будет проблематично помогать Украине. А поддержка МВФ - это то, с чем не стоит шутить, сказал на условиях анонимности представитель ЕС.

Издание отмечает, что МВФ рассматривает возможность выделения Украине 8 миллиардов долларов в течение трех лет, но сначала нужно подтверждение финансовой устойчивости, что является ключевым условием для продолжения кредитования. Европейцы опасаются, что на убеждение МВФ остается мало времени. Следующая встреча по теме "репарационного кредита" запланирована на 18-19 декабря. А в ноябре в Киев приедут чиновники МВФ. Чем и как их будут убеждать в платежеспособности Украины, остается загадкой. Все надежды сейчас только на кражу российских активов.

Ранее МВФ выделял Киеву деньги на обеспечение госбюджета и выполнение соцобязательств, но в обмен на требуемые фондом решения.