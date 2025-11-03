03 Ноября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор призвал не лишать школьников детства 12-летним обучением

Введение 12-летнего обучения в российских школах просто лишит школьников детства. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
Ранее член Российской академии образования, замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал ввести 12-летнее обучение, как в "большинстве развитых стран". Эту идею практически никто не поддержал, но Гриб настаивает на том, что это нужно делать.

Сенатор считает, что нечего отдавать детей в школу с шести лет, как требует Гриб. В советское время не просто так дети шли в школу в семь лет, потому что в шесть они еще не готовы. И не надо постоянно реформировать школу.

"В советской школе даже при 10-летнем сроке обучения выпускники уверенно владели знаниями, поступали в вузы, трудились и вели страну в будущее. Сегодня проблемы образования связаны с ее перегруженностью формальностями, бесконечной подготовкой к ЕГЭ и раздробленностью учебных планов. Прежде чем менять структуру, нужно честно оценить, что и почему не работает. Начать стоит не с добавления года, а с восстановления качества, которое когда-то было нормой", - написал Гибатдинов.

В целом этой позиции придерживаются и другие эксперты, которые отмечают перегруженность школы ненужными вещами, а школьные предметы - ненужным и сложно излагаемым материалом.

Директор Института реализации госполитики и профессионального развития работников образования Государственного университета просвещения Евгений Малеванов подсчитал, что на очередную перестройку школьной системы уйдет 13-15 лет. Сколько еще можно "реформировать" школу?

Председатель "семейного" комитета Госдумы Нина Останина призвала оставить в покое школу, которую трясет от бесконечных реформ. Ее возмущает позиция Гриба, что школа будто бы уже "готова" к переходу на 12-летнее обучение. Кто это решил? Тем более что Гриб выступает от имени Общественной палаты РФ, а общественного обсуждения как раз и не было. И дело не в количестве лет обучения, а в качестве. А оно после всех реформ только снизилось, потому что программа стала хуже, она замусорена лишним.

Но дело не только в школьной программе. Сам возраст семи лет давно и научно обоснован, подчеркивает заведующая кафедрой возрастной психологии им. проф. Л.Ф. Обуховой МГППУ Юлия Кочетова. Она напоминает, что в отечественной психологии развития прекрасно известно, что в шесть лет ведущей деятельностью ребенка еще является сюжетно-ролевая игра. Через нее ребенок познает мир, социальные роли, учится общаться. Ее замена на строгий учебный процесс - это насильственная кража детства, которая может аукнуться проблемами в эмоционально-волевой сфере. Нельзя заставлять ребенка делать то, к чему он еще не готов. Он не может концентрировать свое внимание по 30-40 минут, к чему его будут принуждать. Мелкая моторика, играющая важную роль в процессе обучения, в шесть лет еще не достигает должного развития, кости кисти руки слабы для длительного письма. Это может привести к проблемам с почерком и со здоровьем. Например, к искривлению позвоночника от попыток компенсировать напряжение.

На днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что такие решения можно принимать только "после их глубокого анализа и широкого обсуждения".

