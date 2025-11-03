03 Ноября 2025
в россии
Образование Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В тюменские школьные столовые закупили чипсы из водорослей

В тюменские школьные столовые закупили чипсы из водорослей нори. Такими ПП-снеками хотят заменить обычные картофельные чипсы, конфеты, мармеладки и прочие "вредные" перекусы. Об этом пишет Mash.

По данным канала, закупка обошлась в 4 миллиона и составила 100 тысяч пачек нори, которые поступят в столовые 54 школ.

В России из около 18 млн детей ожирением страдают почти 500 тысяч и с каждым годом эта цифра растёт. 

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее в Госдуму было внесено обращение о правильном питании школьников. Его автор зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов отметил, что речь не о запретах, а о здоровом сбалансированном питании.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в профильный комитет Госдумы предложение ограничить продажу детям сладкой газировки. Перед этим Волынец обратилась в НИИ детского питания. Там подтвердили, что такие напитки крайне вредны для здоровья детей и могут привести к тяжелым заболеваниям. Уровень сахара в них значительно превышает допустимую норму. Глава комитета также указала, что проблема ожирения среди несовершеннолетних растет с каждым годом и запрет на продажу сладкой газировки должен регулироваться так же, как и энергетиков.

В борьбе с ожирением Госдума приняла постановление об обращении к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, особенно для детского питания. В документе отмечается, что массовое использование пальмового масла имеет ряд негативных последствий для здоровья населения. Ведь его добавляют всюду, не упоминая об этом. Люди часто не знают, что едят. Госдума просит Правительство высказать свою позицию по введению акцизов на пальмовое масло, изъятию и уничтожению фальсифицированной продукции за счет производителя, усилению ответственности за введение потребителей в заблуждение, соблюдению требований СанПиН по запрету использования пальмового масла в детском питании и др.

Кроме того, звучало предложение организовать в школах "шведский стол", чтобы дети могли сами выбрать предпочтительные для себя блюда

Столовая в школе №4 в Ханты-Мансийске(2024)|Фото: Накануне.RU

Детское ожирение является острейшей глобальной проблемой, которая пока только прогрессирует. Одна из ее причин — нездоровая еда. Россия не исключение. Около 20% детей в России имеют лишний вес, 6-8% из них, или около 1,5 млн, имеют диагноз "ожирение". По данным властей, это "лишь" около 0,5 млн (вероятно, используются более мягкие критерии). В последние 10 лет число детей с ожирением ежегодно становится больше на 9%, сообщила ранее врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Софья Елиашевич. Эти цифры почти совпадают с данным властей. Ожирение — это не просто внешний вид, а больной человек, подчеркивает она. 

Теги: водоросли, чипсы, правильное питание


