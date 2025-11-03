Жители Первоуральска сами починили разрушенную дорогу через плотину

Жители свердловского Первоуральска устали ждать ремонта переезда через плотину Верхнего пруда и отремонтировали покрытие своими силами. Об этом сообщает Четвертый канал.

По данным СМИ, жители Шайтанки собрали деньги, закупили материалы, арендовали технику. Они даже приобрели яркие жилеты, чтобы работать безопасно.

За один день им удалось восстановить всю дорогу и даже подсыпать обочину. Раньше участок приходилось проезжать очень осторожно.