03 Ноября 2025
Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Никакой последней капли". Трамп отказался давать Киеву ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не собирается предоставлять Киеву ракеты Tomahawk. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, когда ему задали вопрос, не передаст ли он эти ракеты, которые очень просит Зеленский.

"Нет, по крайней мере сейчас. Да, я могу изменить позицию, но на данный момент - нет", - подчеркнул Трамп.

Когда его спросили, что было бы "последней каплей", которое заставит Трампа изменить свое решение, он ответил, что никакая.

"Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. <...> Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - сказал президент США.

На днях Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, но Трамп должен одобрить это решение. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников, Трамп на последней встрече с Зеленским в Белом доме заявил ему, чтобы он не рассчитывал на получение ракет Tomahawk в ближайшее время. По сообщениям, Трамп выразил недовольство. Газета Financial Times отмечала, что решение Трампа по Tomahawk для Киева теперь, скорее всего, будет отсрочено.

Интересно, что накануне американский телеканал Fox News сообщил, что Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, что спровоцировало беспокойство в Европе. А прошедшая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином продемонстрировала, что президент США отошел от жестких требований по Украине и готов это обсуждать. Сам Трамп в интервью CBS сказал, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин - сильные, жесткие и умные люди, с которыми нельзя играть.

Теги: трамп, украина, Tomahawk


