Зеленский заявил, что получил новые Patriot от Германии

Киевский режим получил новые системы ПВО Patriot от Германии. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. Он поблагодарил за поставку лично канцлера Фридриха Мерца.

При этом еще в конце сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин поставил Киеву три системы Patriot и к концу 2025 года предоставит еще две. А Зеленский в сентябре говорил, что первые два пакета военной помощи из США, оплаченные странами ЕС, будут включать ракеты для систем Patriot и реактивные снаряды для HIMARS.

Днем ранее представительство немецкой помощи Украине сообщило, что в ближайшие дни состоится поставка Киеву двух систем Patriot. Вероятно, их и имел в виду Зеленский. Причем эта поставка была анонсирована еще в августе и оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

Западные СМИ пишут о том, что поставки вооружения на Украину существенно не способны повлиять на ход боевых действий, так как киевскому режиму не хватает живой силы.