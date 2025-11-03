С 2026 года россияне смогут заселяться в гостиницу по водительским правам

С 1 января 2026 года россияне смогут заселяться в гостиницу, предъявляя водительское удостоверение вместо паспорта. Уже сейчас заселяться можно по загранпаспорту. Также всегда можно провести заселение по общегражданскому паспорту, сообщили в правительстве РФ.

"Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Там же сообщили, что "для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса".