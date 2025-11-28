В будущем в России могут появиться дороги без скоростных ограничений

В будущем в России могут появиться дороги без скоростных ограничений, теоретическую возможность существования таких магистралей не исключили в Минтрансе.

Замминистра транспорта России Константин Пашков отметил, что о скоростном автомобильном движении в министерстве "постоянно думают". "Потому что сегодня мы имеем транспортные средства, которые позволяют развивать очень высокие скорости. Но где на них можно ездить без штрафов?", - цитирует чиновника "Коммерсант".

По словам Пашкова, создать сеть дорог без ограничений сложно, потому что возникает много вопросов: как машину удержать на такой дороге, как построить съезды, развязки, для того чтобы всю мощность автотранспортных средств использовать.