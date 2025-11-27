Украинца Кузнецова, обвиняемого в подрыве "Северных потоков", экстрадировали в Германию

Украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве "Северных потоков", экстрадировали в Германию, где он и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-секретарь федеральной прокуратуры Германии Инес Петерсон.

Как передает ее слова РИА Новости, сегодня обвиняемый был передан из Италии, а уже в эту пятницу он должен предстать перед следственным судьей федерального суда в Карлсруэ для выдачи ордера на его арест.

Напомним, что власти ФРГ в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдали ордер на арест семи человек.

По данным The Wall Street Journal, ссылающихся на источник, детективы полиции отследили компании, которые сдают в аренду суда, а также телефоны и номера автомобилей. В результате они собрали информацию, позволившую выдать ордер на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".