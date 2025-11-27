Mash: Пугачеву обяжут снести пирс у поместья на берегу Истры

Аллу Пугачеву обяжут снести пирс у поместья на берегу Истры в Солнечногорске, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, проверка Росводресурса показала, что певица незаконно использует прибрежную территорию у своего дома. Проверять законность использования земельного участка начали после обращения предпринимателя Глеба Рыськова.

В результате эксперты установили, что у Пугачевой не было документов на постройку пирса размером 25,5 соток на территории реки Истры. Выяснилось, что территория относится к землям особо охраняемых природных зон с разрешенным использованием для рекреационных целей.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Сообщалось, что Примадонна начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязь. Певица попыталась переправить за границу картины и книги, которые оцениваются примерно в 20 млн долларов.

Шестиэтажный замок у реки Истра в Солнечногорском районе Алла Пугачева выставляла на продажу, но покупатель так и не нашелся, из-за высокой цены. Примадонна владела домом с 90-х годов. Сообщалось, что на содержание особняка уходит примерно 1 миллион рублей в месяц.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ