В МИД заявили о подготовке ЕС к военному столкновению с Россией

Евросоюз находится в процессе подготовки к прямому военному противостоянию с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией", — приводит слова Грушко ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит приготовления Европы к войне с Россией. Он отдельно отметил увеличение военных бюджетов в ряде стран ЕС. По мнению пресс-секретаря президента, такой подход принесет европейским странам больше вреда.