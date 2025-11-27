Зеленский не может отказаться от Донбасса

Зеленский не может отдать ни одного квадратного километра в Донбассе, это будет для него политическим самоубийством. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Отказ от Донбасса ради мира обязательно будет использован политическими оппонентами, которые ему этого не забудут, потому что это огромный козырь против Зеленского, говорит источник. В принципе Киев готов принять любые форматы прекращения огня, лишь бы не отказываться от территорий. Но это не устраивает Россию, которая освобождает свои исторические регионы.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие месяцы Россия неизбежно освободит еще больше территорий, поэтому сама Украина заинтересована в том, чтобы заключить мир. По его мнению, Россия в таком случае прекратит боевые действия.

Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что ни о каких уступках Украине не может быть и речи. Россия продолжит добиваться целей СВО.

