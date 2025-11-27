Горелкин: Использовать ЕБС для автоматических штрафов нельзя

Идея автоматически штрафовать людей по биометрии за перебегание железнодорожных путей в неположенном месте, по данным с камер видеонаблюдения, противоречит самой концепции закона о биометрии. Об этом заявил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, который считается автором закона.

Читайте также: В ЦБТ прокомментировали идею автоматического штрафования россиян по биометрии

Накануне сообщалось, что Минтранс разработал проект закона, который уже согласован с Минцифры, МВД и Минэкономразвития. Предлагается изменить статью 11 закона о персональных данных, где говорится, что обработка персональных биометрических данных в определенных случаях может осуществляться без согласия владельца. Поводом являются смертельные случаи при переходе путей в неположенных местах.

Горелкин отмечает, что базовый принцип закона о биометрии - это добровольность. И он гарантирует каждому, что биометрия не будет использоваться без его ведома. Поэтому использовать данные ЕБС для автоматического наложения взысканий нельзя ни под каким предлогом.

Коммерческий директор компании "EkeyRus Биометрические системы" Константин Новиков на радио КП рассказал, что правовая основа применения биометрии для штрафов вызывает большие вопросы. Ведь сдача биометрии - дело добровольное, но тогда от штрафов или заведомо освобождаются те, кто не сдавал биометрию, или же наложение штрафов будет происходить с использованием биометрии без согласия человека, что незаконно. Последнее происходило при ковидном карантине, когда людям за выход из дома приходили штрафы, что вызывало большое возмущение.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская призывает граждан не торопиться сдавать биометрию, что, по ее мнению, опасно. Она говорит, что существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе. И в итоге однажды сданные биометрические людей данные наверняка будут украдены с печальными последствиями для человека.