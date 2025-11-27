В Югре учреждена медаль "За мужество и доблесть в специальной военной операции"

Депутаты думы Югры утвердили учреждение в округе медали "За мужество и доблесть в специальной военной операции".

Представил награду заместитель Югры Эдуард Исаков. Депутат Виктор Сысун поддержал идею, однако обратил внимание, что есть не только бойцы на передовой, но и труженики тыла. Ранее для них предлагалось ввести схожую по смыслу награду.

"Многие югорчане помогают бойцам на передовой. Мы предлагали присваивать таким людям звание "Ветеран труда". Ранее такая наша идея не поддержана. Может, сейчас – время вернуться?", - сказал Виктор Сысун.

Эдуард Исаков ответил, что этот вопрос стал темой обсуждения. Таких людей представляют к награждению медалью "За созидание". Депутат Михаил Селюков предложил подкрепить медаль "За мужество и доблесть в специальной военной операции" денежной выплатой.

В итоге депутаты большинством голосов поддержали учреждение в округе такой медали.