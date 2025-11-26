ВТБ Авто - официальный онлайн-партнер Mazda в России

ВТБ Авто заключил соглашение с ООО «МАЗДА МОТОР РУС» и стал официальным онлайн-партнером компании на территории России. Соглашение открывает для автолюбителей новый формат доступности кроссоверов Mazda c официальной программой Mazda Гарант.

В рамках партнерства ВТБ Авто предлагает на своей витрине два кроссовера: проверенный временем городской Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - модель, созданную для активного образа жизни и приключений. Клиенты получают уникальную возможность приобрести автомобили с программой Mazda Гарант, которая обеспечивает техническую исправность машин бренда сроком на 3 года или 100 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

«Автомобили Mazda пользуются большим спросом среди россиян. Агентство «Автостат» фиксирует рост спроса на марку - в ноябре продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с октябрем. Водители ценят бренд за высокую надежность и инженерный консерватизм. Мы рады предложить пользователям нашего сервиса востребованный продукт на уникальных условиях», – говорит Сергей Медынский, генеральный директор ВТБ Авто.

ВТБ Авто предлагает автомобили Mazda с прозрачным ценообразованием и фиксированной ценой, без скрытых комиссий и допуслуг. Получить свой автомобиль можно в специальных пунктах выдачи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Челябинске и Туле. В дальнейшем география будет расширяться. Также у покупателя есть возможность оформить доставку приобретённого автомобиля по всей территории России.