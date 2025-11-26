В Екатеринбурге назвали самые частые нарушения в работе общественного транспорта

Директор Центра управления перевозок Екатеринбурга Никита Ухин рассказал, какие нарушения в работе общественного транспорта уральской столицы встречаются чаще всего. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По словам Ухина, среди частых нарушений встречается несоблюдение расписания – задержки или опережение графика движения. Также остановочные пункты не объявляются, а сам транспорт проезжает мимо них.

Кроме этого, есть вопросы к санитарному состоянию подвижного состава. Наконец, встречаются нарушения приема оплаты проезда, например, когда вместо билета установленного образца выдается его дубликат.

Ранее сообщалось, что 150 новых автобусов, которые должны поступить в Екатеринбург до конца нынешнего года, пустят на самые загруженные маршруты.