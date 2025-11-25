25 Ноября 2025
Общество
Фото: keramogranit.ru

Какие ступени для крыльца лучше использовать снаружи?

При обустройстве лестницы, размещенной в фасадной части здания, главными условиями эксплуатации становятся практичность и безопасность. Покрытия, используемые в отделке, должны противостоять агрессивному воздействию внешних факторов, таким как обильное выпадение осадков, температурные перепады, заморозки и пр. Ступени, изготовленные из клинкера или керамогранита, по праву считаются оптимальным решением в условиях уличной среды.

На современном рынке ассортимент изделий, предназначенных для обустройства лестниц, чрезвычайно широк и разнообразен, что позволяет каждому домовладельцу подобрать соответствующий задачам и собственным предпочтениям вариант. Ступени для крыльца из клинкера или керамического гранита, представленные в салоне keramogranit.ru, сегодня выпускаются разных форматах и с разными типами поверхности, в виде моноколор или с текстурой других материалов. Остановимся на каждом из предложений отдельно.

(2025)|Фото: keramogranit.ru

Клинкерные ступени, изготавливаемые посредством обжига в специальных печах при высоких температурах, часто встречаются в отделке лестниц частного и коммерческого значения. Обладающие большой плотностью они хорошо контактируют с водой и не впитывают влагу, а при грамотной укладке гарантируют длительную эксплуатацию. Для безопасного использования многие производители снабжают свои изделия структурированной поверхностью либо насечками, предотвращающими скольжение даже в условиях большого пешеходного трафика или при намокании. Наличие закругленных краев у ступеней из клинкера во многом улучшит внешний вид лестницы и продлит срок ее службы. Модели из этого материала можно приобрести как в нейтральной, так и более насыщенной гамме оттенков. Сравнительно недавно на мировом рынке появились интерпретации камня, мрамора и дерева, изготовленные на базе проверенного временем клинкера.

Керамогранитные ступени для крыльца – самый популярный вариант в сфере общественного и частного строительства. Прежде всего, это обусловлено техничностью материала, обладающего твердостью камня, но превосходящего его по нескольким параметрам. Керамический гранит, используемый в отделке лестницы, делает ее прочнее и долговечнее в самых разных проектах. При больших нагрузках или неблагоприятных погодных условиях покрытие сохраняет первоначальный вид и препятствует образованию дефектов. Целостность фактуры достигается за счет устойчивости к механическим повреждениям, поверхность облицовки защищена от постоянного контакта с водой, заморозков и ультрафиолета. Снабженные системой антислип ступени из керамогранита – идеальный способ защитить наружную конструкцию от скольжения в непогоду. Для того, чтобы сделать ее внешне целостной и монолитной, обратите внимание на серии, включающие в себя дополнительные элементы, такие как плинтусы, углы, боковины. Огромный ассортимент изделий поможет выбрать максимально подходящий для конкретного проекта образец.

Теги: керамогранит, ступени, крыльцо, частное строительство, камень


