На Украине ужаснулись от темпов продвижения ВС РФ

В ноябре темпы продвижения российской армии выросли настолько, что это стало угрожать будущему Украины. Об этом заявил замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин.

Он сообщил, что не помнит таких темпов освобождения территорий российской армией с начала СВО, и для Киева все только ухудшается. Вопрос не в потере самих территорий, а в значительном ухудшении оперативного положения на целых направлениях, которое может дойти до критического.

На прошлой неделе украинская журналистка Анна Калюжная написала, что в Запорожской области фактически произошел локальный обвал линии обороны. А командование ВСУ по-прежнему требует одного - наступать, несмотря ни на что. Известный украинский неонацист Сергей Стерненко тоже заявил, что "фронт разваливается", а режим приближается к катастрофе, которая может поставить под угрозу всю "украинскую государственность". Немецкий военный аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что при таких темпах продвижения ВС РФ Украина движется к стратегическому поражению.

Российский либеральный обозреватель Валерий Ширяев отмечает, что с начала ноября российской армией освобождено более 900 квадратных километров, то есть скорость резко выросла. И через несколько месяцев, если ничего не изменится, положение ВСУ значительно ухудшится, что будет иметь значение для позиции Киева по условиям окончания конфликта. И возможны политические решения, которых сейчас никто и не ждет.

При этом положение Зеленского и киевского режима по вопросу территорий практически безвыходное, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, даже на весьма мягкий для Украины план президента США Дональда Трампа соглашаться нельзя, но если его не принять, а его не примут, то через время будет потеряно еще больше территорий. Поэтому Трамп и спешит со своим планом, потом что знает, что для Украины это на самом деле выгодная сделка и хороший шанс на сохранение. Через год план уже будет гораздо хуже для Украины.

В августе президент Чехии Петр Павел назвал потерю Украиной части территорий необходимой ценой за сохранение ее как отдельного государства.